帝国データバンクによりますと、南陽市で就労支援施設などを運営していた「特定非営利活動法人（NPO法人）みなあい」が、2月19日に山形地裁米沢支部より破産手続きの開始決定を受けました。負債総額は、2024年3月期末の時点でおよそ9900万円に上るとされています。 NPO法人みなあいは、2012年12月に設立されました。「障がい者自立支援センターさくら」を経営し、就労支援を主体とした生活介護や、短期入所サー