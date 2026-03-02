WBC期間中は岡本とは「敵だ」と宣言したゲレーロJr.(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕を前に、ブルージェイズのチームメート同士である2人の関係が、ひとまず「敵」になる。メジャー公式サイト『MLB.com』は、ブラディミール・ゲレーロJr.と、新加入の岡本和真の間に芽生えた友情が、大会期間中は封印されると伝えた。【動画】大谷翔平のインタビューを後方から聞くゲレーロJr.をチェック