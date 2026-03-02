任期満了に伴う金沢市長選挙が1日、告示されました。石川県の県都を戦いの舞台として、金沢の発展に向け4人が舌戦を繰り広げます。金沢市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、新人で元県議の田中敬人候補（55）、新人で共産党系の市民団体代表委員・中内晃子候補（53）、新人で旧統一教会の元会長・徳野英治候補（71）、再選を目指す現職の村山卓候補（53）の4人です。無所属・新人 田中敬人候補「訪れる人が魅力