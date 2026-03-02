◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日、オリックスとの強化試合の試合前練習に参加。フリー打撃では計２１スイングで４本サク越えを放つなど、持ち前のパワーを示した。気心知れた亀井コーチが打撃投手を務める中、最後の４周り目には連発も披露。１日夕方に帰国したため２日の試合は