Ｂ２ベルテックス静岡は２日、左膝外側半⽉板変性断裂でインジュアリーリスト（ＩＬ）入りしていたＰＦ加納誠也（３７）の抹消⼿続きを⾏い、Ｂリーグに公⽰されたと発表。また、左膝関節内側側副じん帯損傷で戦線離脱していたＰＦバローンマーテル（３１）がＩＬに登録され、同日に公⽰されたと発表した。