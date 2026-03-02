女優・のんが奇抜な衣装ショットを公開し、反響を呼んでいる。のんは２日、自身のインスタグラムを更新し「ロケットナウの＃オフショット」とＣＭ撮影のオフショットを公開。スカートが楕円形にふくらんだ白いワンピース姿で、頭には触覚のようなものを付けた特徴的な衣装となっている。この投稿には「かわいい宇宙人」「このＣＭビジュ、インパクトあった！」「ぶっ飛んだ感じがノンさんの真骨頂」「なんじゃあこりゃぁｗ」