4月21日に宮島ボートで開幕するプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」の初日12Rドリーム戦メンバーが以下のように決定した。＜1＞池田浩二＜2＞中辻崇人＜3＞白井英治＜4＞中島孝平＜5＞守田俊介＜6＞菊地孝平