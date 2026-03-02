◇WBC強化試合 オリックス-日本(2日、京セラドーム)侍ジャパンの大谷翔平選手(ドジャース)が、強化試合の試合前練習でキャッチボールを行い、ファンサービスも行いました。オリックスとの強化試合を前にグラウンド入りした大谷選手は、外野でキャッチボールを開始。徐々に距離を長くして遠投をしたあと、距離を縮めて中腰の捕手へ力のあるボールを投げ込み、投球練習を行いました。その後、3塁側の内野席に歩み寄り、ファン数人へ