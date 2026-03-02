アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。トランプ大統領は軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。ホルムズ海峡が事実上、封鎖状態となり日本への原油の輸入に影響が出るおそれがある中で、今後、政府はどう動くのでしょうか。国会記者会館から中継です。ホルムズ海峡といえば、10年あまり前、2015年の安倍政権下での「存立危機事態」の議論を覚えていらっしゃる方もいるかもし