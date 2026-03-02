【春のワッパー祭り】 開催期間：3月2日～3月6日 ビーケージャパンホールディングスは、ファストフードハンバーガーチェーン「バーガーキング」にてキャンペーン「春のワッパー祭り」を本日3月2日より3月6日にかけて開催している。 本キャンペーンでは5日間限定で各日14時より「ワッパー チ}