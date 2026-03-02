歌手のAdo（アド）さんが2026年3月2日にXで、2月28日に公開された初の「実写MV」（ミュージックビデオ）のワンシーンについて、「撮影中は歌ってないですすみません」とぶっちゃけた。これに、「正直者すぎて好きだわ」といった声が寄せられている。「実際に試したら上手く声出ませんでした」Adoさんは、2月28日、新曲「ビバリウム」のMVを公開。2月26日に発売されたAdoさんの半生を描いたノンフィクション小説「ビバリウム Adoと