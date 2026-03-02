12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡【1位】牡牛座総合運：★★★★★目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。なにかを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。恋愛運最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分