2日午前10時半前、長野県上田市神畑の御着踏切で上田電鉄別所線の普通列車とトラックが衝突しました。警察によりますと運転士と乗客5人、それにトラックを運転していた男性会社員（35）にけがはありませんでした。 この事故の影響で別所線は全線で運転を見合わせていましたが、午後1時8分に運転を再開しました。警察が事故の原因を詳しく調べています。