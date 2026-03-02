静岡県内の多くの県立高校で、3月2日 卒業式が行われました。磐田市の高校では新たな門出を祝福しようと“あの有名人”からサプライズメッセージが。静岡県内約80校で卒業式が開かれた2日。240人が門出の日を迎えた磐田西高校では“あるサプライズ”が…。（先生）「ある人からメッセージをもらいました。スマホをみんな出して用意してください」（生徒）「えー」そのメッセージはなんと、俳優の有村架純