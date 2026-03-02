3月に入り、今年度もまもなく終わりです。そうした中、山形県内でも暮らしにかかわる3月1日から変わるもの、そして、31日で終わるものもあります。大きく変わるのは通勤・観光など移動に影響交通運賃改定、時代の流れで…電話にまつわるサービスが終了します。JR東日本によりますと、人件費や物価の高騰などを受け、14日の購入分から運賃の値上げが実施されます。県内での値上げ率は、奥羽線と仙山線で普通運賃が4.4％、通勤