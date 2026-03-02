「年越し−丙午春節シリーズテーマ展」で装飾品を選ぶ来場者。（２月１５日撮影、北京＝新華社記者／陳鍾昊）【新華社北京3月2日】中国の商業サービス業に関するデータ収集・分析などを行う公的機関、中華全国商業情報センターはこのほど、2月14〜23日のモニタリングデータによると、春節（旧正月）連休期間（今年は2月15〜23日）の消費市場では商品販売額が高めの伸びを維持したと明らかにした。重点大型小売企業100社の1日平