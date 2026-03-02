きょう（2日）午後、神奈川県厚木市の相模川の河川敷で枯草が燃える火事があり、現在も延焼中です。【写真を見る】神奈川・厚木市相模川の河川敷2か所で枯草火災現在も延焼中きょう午後3時半ごろ、厚木市金田の相模川の河川敷で「枯草が燃えている」と消防に119番通報がありました。消防によりますと、河川敷の2か所で枯草などが燃える火事が発生し、消防車あわせて6台が出動していますが、現在も消火活動中です。最初に出火し