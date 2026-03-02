性加害をめぐる刑事事件を起こした原作者を把握しながら、別のペンネームで新たな連載作品の原作者として起用していた問題を受け、小学館は主催の賞の贈賞式の延期をします。小学館は児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金刑を受け、連載を中止した作品の原作者を、事案を把握しながら別のペンネームで新たな連載作品の原作者として起用していました。これについて小学館は「人権・コンプライアンス意識の欠如があった」として「被