日銀の氷見野副総裁はきょうの講演で、去年の年末に行われた利上げの影響は限定的で、依然として金融環境は緩和的だとの認識を示しました。日銀は去年12月に開いた金融政策決定会合で政策金利を0.25%引き上げ、0.75%にすることを決めました。きょうの講演で氷見野副総裁はその影響について次のように述べました。日本銀行氷見野良三 副総裁「利上げによる影響はこれまでのところ限定的であり、金融環境は依然緩和的な領域に