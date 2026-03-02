イラン情勢を巡りホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となっていることに関して、木原官房長官は2日、「現在の状況が『重要影響事態』などに該当するとの判断は行っていない」と述べた。石油輸送の要衝であるホルムズ海峡は、イラン革命防衛隊によるタンカー攻撃などの影響で、事実上の封鎖状態が続いている。木原長官は2日午後の記者会見で、実際に封鎖が確認された場合に安全保障法制の「存立危機事態」や「重要影響事態」に該当する