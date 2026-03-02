ANAホールディングスと日本航空の中期経営計画が2日、出そろった。両社とも2030年度に国際線の旅客と貨物の事業規模を、25年度比で1.3倍に拡大する方針を示した。成田空港の新滑走路が29年3月末までに供用を開始することから、国際線強化による成長を目指す。低迷する国内線事業はコストを抑制し、収益性の改善に取り組む。ANAは国際線旅客事業のうち、成田空港発着の規模を25年度比で1.7倍へ拡大する。国内線旅客事業は人口減