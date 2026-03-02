アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃により、最高指導者ハメネイ師の死亡が確認され、双方の報復攻撃が激しさを増しています。イランと国境を接するトルコから、フジテレビ国際取材部・郄島泰明記者が中継でお伝えします。トルコの検問所は、昨日、突然閉じられてしまいました。例外として、イランへ入国するイラン人、そしてイランから出国する外国人のみが通行を許可されています。そのため、国際結婚の夫婦がイラン