3月8日の名古屋ウィメンズマラソンでは、ランナーと共にコースを走る愛知県警の「ランニングポリス」がテロ警戒などにあたります。そのうちの1人、県警本部警務課の服部奈保子巡査部長は、2023年の大会では白バイに乗って先導した警察官で、今度は大会の安全な開催のためにランナーとコースを駆け抜けます。服部巡査部長は「いざ何か起きた場合にとっさに対応できるかというところに不安を感じてお