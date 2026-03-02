アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。トランプ大統領は軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。トランプ大統領の狙いについて、ワシントンから伝えます。軍事作戦の終了には4週間程度かかるとしたトランプ大統領ですが、明確な出口戦略は描けておらず、国内からの批判が高まらないよう神経をとがらせています。ロイター通信の最新の世論調査では、イランへの攻撃について、