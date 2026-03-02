使用済みの食用油を飛行機の燃料に。スーパーでの回収を進める日本航空が取り組みをPRです。日本航空は、使用済みの食用油を「SAF」と呼ばれる航空燃料に精製して自社の飛行機に使っていて、2年前から全国のスーパーマーケットなどと協力し回収を行っています。名古屋市中川区のスーパーで2日、回収ボックスに油を持って来た人にキャンペーンとして「32マイル」をプレゼン