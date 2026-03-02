2月22日（土）「猫の日」に「ＢＳキャッ東」（ＢＳテレ東がこの日だけ改名）で放送した「今夜決定！かわいいニャングランプリ〜ＢＳテレ東×CREA コラボ〜」から、猫ちゃんたちのかわいい姿を公開！【動画】鉢にスッポリはまる猫ちゃん、寝落ちする赤ちゃん猫などかわいい姿を雑誌『CREA』と『CREA WEB』の人気企画「かわいいニャングランプリ」とのコラボ番組。募集した写真や動画を、部門ごとに猫大好きタレントやCREA編集部員な