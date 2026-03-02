RAYEが、ニューシングル「Nightingale Lane.」をリリース。また、あわせて同曲のライブ映像も公開となった。 （関連：【映像あり】RAYE、ニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』収録曲「Nightingale Lane.」ライブ映像） 本楽曲は、3月27日にリリース予定のニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』からの先行シングル。高揚感のあるエモーショナルなバラードと