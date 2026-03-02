創刊50周年を迎えたファッション雑誌「JJ」（光文社）は、3月4日（水）〜3月8日（日）の期間、サンリオキャラクターズとスペシャルコラボした「JJ 50 × Sanrio characters POP−UP STORE」を、大阪・阿倍野にあるSHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!で開催する。【写真】限定デザインを採用！おしゃれな「トートバッグ」などグッズ一覧■オリジナルファッションに注目今回開催される「JJ 50 × Sanrio characters POP−UP STORE」は