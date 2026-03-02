アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。トランプ大統領は軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。イランによる報復攻撃が続くイスラエルの状況について、現地から中継でお伝えします。現地時間の午前10時過ぎですが、朝7時ごろから2回、警報があり、その都度ホテルのシェルターに避難しました。イスラエルに入ってからまだ24時間ほどですが、すでに5回、警報を聞いています。