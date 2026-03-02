舞台「砂の女」（監督・脚本・山西竜）に出演する女優の藤間爽子（31）が2日、大阪市内で取材会に登場。「おおさかが大千秋楽。一番パワーアップした状態で迎えられます。難しそうに見えますがシンプル。楽しんで頂いただけると思います」とPRした。小説家・安部公房の名作「砂の女」を舞台化。主演は森田剛（47）。教師・仁木順平（森田）が夏期休暇に砂丘へ昆虫採集に出かけ、とある村の砂穴の底にある家に閉じ込められる。