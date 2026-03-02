世界的ダンサーで振付師の菅原小春（34）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。昨年結婚をした14歳上の俳優・黒田大輔（48）がVTR出演し、妻の素顔を明かした。黒田は「意志が強くて明るくて、天真らんまんのイメージが強いと思うけど。かわいくて、甘えん坊で、毎朝ワンちゃんと3人で散歩するんですけど。その時に『ギュッ、抱っこー』って…ハグして、ギューっとして、しばらくぼーっとしたり。逆カ