日本野球機構（ＮＰＢ）は２日、都内で実行委員会を開き、「長嶋茂雄賞」の選考委員が決定した。選考委員は王貞治氏、山本浩二氏、岡田彰布氏、栗山英樹氏、松井稼頭央氏。中村事務局長は「５人からは快諾を頂いている。走攻守顕著な成績を残した球界を代表したレジェンドの皆さん」と語った。ＮＰＢでは昨年６月３日に死去した長嶋茂雄さんの功績を称え、１１月に「長嶋茂雄賞」を創設することを発表。２６年シーズン以降、