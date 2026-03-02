俳優石原良純は2日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。米国、イスラエルがイランに攻撃を行い、ハメネイ師を殺害したニュースをめぐり、日本への影響について、「一番影響を受けるのは欧州でも米国でもなくて日本であることは間違いない」とし、安全保障、エネルギー安全保障、食糧安全保障の危機が「突きつけられている」「差し迫っているんじゃないか」と強い危機感を示した。25年6月に続い