ノースカラーズは、CANDY A・GO・GOと 原宿系動画クリエイター"しなこ"プロデュースのグミを発売。3月2日より全国のコンビニエンスストア・CANDY A☆GO☆GO!にて順次発売する。しなこのシャンメリージュース風味グミシャンメリーアンバサダーである"しなこ"プロデュースのもと、発売されている3種類のシャンメリーに合わせて天然由来の着色料を使用し色合いを再現した。「ライチ味」「ピーチ味」「ミックスフルーツ味」３種類の味