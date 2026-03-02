元参院議員のガーシーが２日、Ｘを更新し、女性に酒を飲ませて性交しようとして死亡させ、準強制性交致死とわいせつ目的略取の罪に問われた男の初公判に言及した。２０２３年に名古屋市内のバーで、男は初対面の女性にテキーラを３２杯飲ませ、わいせつ目的でホテルに連れ込んだが、急性アルコール中毒で死亡させたとして、起訴された。２日に名古屋地裁で開かれた初公判で、男はわいせつ目的を否認し、弁護側は無罪を主張し