【モデルプレス＝2026/03/02】京都アニメーションが3月2日、代表取締役社長の八田英明さんが2月16日に76歳で亡くなったことを発表した。【写真】京アニに115万寄付した人気芸人◆京アニ八田英明さんが76歳で死去同社は「弊社代表取締役社長 八田英明の逝去について」と題したお知らせを掲載し、「弊社代表取締役社長 八田 英明（はった ひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたします