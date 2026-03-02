壮大なる鬼ごっこ高松大学(高松市春日町) 高松市で1日、小学生が大人との鬼ごっこを楽しみました。 「壮大なる鬼ごっこ」は 香川県の小学生の交流を深めようと、子どもの未来を応援している地域団体、さぬきおやじ連合」が企画しました。1日は小学4年から6年までの児童約170人が高松大学のグラウンドに集まりました。 ハンター・鬼の役は大学生や香川オリーブガイナーズの選手ら約30人が務