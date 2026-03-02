ロンドン勢もドル買いで入る、ドル円一時１５７．１５レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買い優勢。中東有事を受けて、ロンドン勢もドル買いで参入している。ドル円は高値を157.15レベルに伸ばしている。ユーロドルは1.1704レベル、ポンドドルは1.3345レベルまでそれぞれ安値を広げた。 USD/JPY157.13EUR/USD1.1713GBP/USD1.3350