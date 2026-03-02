２月スペイン製造業ＰＭＩは５０．０（前回１月４９．２、予想５０．０） スペイン製造業は依然として勢いを取り戻すのに苦戦 生産は減速、受注は減少、海外市場は数ヶ月間刺激を与えていない 主に米国の貿易ショックとユーロ高の影響と分析