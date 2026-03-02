中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月2日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は2日の記者会見で、イランの首都テヘランで軍事衝突に巻き込まれ、中国人1人が死亡したと明らかにし、哀悼の意を示すとともに、遺族に対しお見舞いの意を表した。