「ビッグダディ」こと林下清志氏（60）の元妻でタレント美奈子（43）が、2日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にVTR出演し、ものぐさな性格について語った。番組には長女ノエルさんと出演。2人の共通点について、ノエルさんは「結構雑なのか、物を買っても説明書をあんまり読まなくて。せっかく買っても、組み立てる前に壊しちゃったりする」と明かした。すると美奈子も「読んだことないかもしれないですね