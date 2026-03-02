国内女子ゴルフツアーの今季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄県南城市の琉球GCで開催される。前週、米ツアーのHSBC女子世界選手権（シンガポール）に出場し、日本ツアーにスポット参戦する岩井明愛（23＝Honda）と岩井千怜（23＝Honda）のツインズの歓迎セレモニーが2日、那覇空港で行われた。シンガポールから沖縄に移動した姉妹は空港で花束を贈られた。姉・明愛は「海外の試合に行く前の日本