元AKB48の峯岸みなみ、元欅坂46の今泉佑唯が、1日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』(毎週日曜後9：00)の#5に出演した。小学生の将来の夢に自身の考えを明かした。【写真】「ちょっと私は賛成できないですね」複雑な本音を明かした今泉佑唯#5では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、今泉が登場。世の中のママたちの深刻な悩みに建前なしで答えるコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「小3の娘の