◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。この日にチームに合流した岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は会見で意気込みを語り、自身初練習の前には菅野智之投手（36＝ロッキーズ）や元巨人監督の高橋由伸氏（50）に笑顔であいさつした。同じく会見に臨んだ井端弘和監督