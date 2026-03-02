お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が、1日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』(毎週日曜後9：00)の#5に出演し、8歳の長女との関係性を明かした。【番組カット】峯岸みなみも涙！17歳で出産し、同じ相手と再婚した5児の母・カオリさん#5では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と、元欅坂46メンバーの今泉佑唯が登場。気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「の