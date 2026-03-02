プロ野球の12球団実行委員会が2日、都内で行われ、今季から新設される「長嶋茂雄賞」の選考委員5人が承認、発表された。ソフトバンク球団会長の王貞治氏（85）、元広島監督の山本浩二氏（79）、前阪神監督の岡田彰布氏（68）、前侍ジャパン監督の栗山英樹氏（64）、前西武監督の松井稼頭央氏（50）の5人。「長嶋茂雄賞」は昨年6月に89歳で亡くなった「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんの実績、栄誉などを後年に伝えるべく、野