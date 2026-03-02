女児計11人にわいせつな行為をしたなどとして、強制性交や不同意わいせつなどの罪に問われた宮城県気仙沼市の元職員小野寺朱生被告（25）に仙台地裁は2日、懲役23年の判決を言い渡した。被告は市内の保育所に保育士として勤めていた。