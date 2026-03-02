境川部屋で出稽古する大の里（奥）＝大阪府寝屋川市大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）で3場所ぶりの優勝を目指す横綱大の里が2日、大阪府寝屋川市の境川部屋へ出稽古し、幕内平戸海と26番連続で取って16勝10敗だった。相手の左おっつけで右差しを封じられると、出足に土俵を割る場面が目についた。大の里は「体がばらばら。もう少しやらないと駄目だ。初日までまだ時間があるので、しっかり立て直す」と最終調