株式会社ZIPAIR Tokyo（以下「ZIPAIR」）は2026年2月26日、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の衛星インターネットサービス「Starlink（スターリンク）」を搭載した同社のBoeing（ボーイング）787-8型機による旅客便の運航を開始したと発表しました。最初のフライトは、発表当日の成田発・仁川行きのZG045便です。ZIPAIRによると、Starlinkを搭載した機材で旅客便を運行するのは、アジアの航空会社として初めてだということです。【