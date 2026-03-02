東京都千代田区の小学館本社男性漫画家の性加害を把握しながら、新連載の原作者に起用していた小学館の漫画配信サービス「マンガワン」で、作品の掲載終了が相次いでいることが2日、分かった。「創作が手に付かない」と打ち明ける漫画家がいるなど、関係者に戸惑いと不信が広がっている。マンガワンで作品を掲載してきた女性漫画家は2日、共同通信の取材に涙ながらに訴えた。この女性漫画家は問題発覚後、同サービスへの作品掲